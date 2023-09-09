Спецоперация 09 сентября 2023, 13:24 Три украинских безэкипажных катера попытались атаковать Крымский мост МО РФ: три украинских катера пытались атаковать Крымский мост, их уничтожили РИА «Новости»

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Украина пыталась атаковать Крымский мост при помощи трех безэкипажных полупогружных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост», — передали в ведомстве.

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Морская авиация также ликвидировала четыре быстроходных катера с украинскими десантниками. Всего было уничтожено около 50 боевиков ВСУ. За неделю, рассказали в Минобороны РФ, российские военные ударили высокоточным оружием и беспилотниками по объекту производства безэкипажных катеров, а также уничтожили склады хранения боеприпасов и западного оружия.

Ранее начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс бурно отреагировал, когда увидел кадры с уничтожением танка Challenger 2 российскими бойцами в зоне СВО. Он объяснил, что сильные эмоции у него вызвала привязанность к технике.

Российские военные быстро уничтожают западную технику, «щелкают» иностранные танки «как семечки». Боевики ВСУ даже умышленно бросают или подрывают бронемашины и бегут. Как отмечают в России, украинская армия бессильна даже с западным оружием.