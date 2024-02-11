Спецоперация 11 февраля 2024, 19:46 Три украинские женщины-военнослужащие погибли в Авдеевке за сутки «Шепот Фронта»: в Авдеевке за день погибли три женщины-военнослужащие ВСУ Официальное интернет-представительство президента Украины

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В Авдеевке в течение дня ликвидировали трех женщин-военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот Фронта».

Первой погибшей оказалась Анна Богуславсксая. Позже в социальных сетях появился некролог по поводу смерти сержанта Светланы Осадченко, а затем стало известно о гибели боевого медика Натальи Бокоч.

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Раньше женщина работала фельдшером выездной бригады. Она вступила в ряды украинской армии в 2023 году и прошла практику в Красном кресте.

До этого другая военнослужащая ВСУ попала в плен. Она рассказала, что российские бойцы спасли ее от гибели. Муж женщины пропал без вести в зоне боевых действий. Сама она пошла служить в армию из-за нехватки денег.

Представительницы слабого пола в рядах ВСУ порой демонстрируют очень жесткое поведение на поле боя, рассказал капитан первого ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что после начала конфликта количество женщин в рядах ВСУ серьезно увеличилось.