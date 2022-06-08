Три украинские ракеты «Точка-У» сбили на подлете к Херсону

Украинские военные минувшей ночью атаковали Херсон, выпустив по нему три тактические ракеты «Точка-У». Российские средства ПВО сбили их на подлете к городу, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

В Минобороны пока эту информацию не комментировали. Накануне появились сообщения о том, что в Херсоне сработала система противовоздушной обороны.

Херсонская область находится под контролем ВС РФ. Она расположена на юге Украины и граничит с Крымом. В апреле в регионе сформировали военно-гражданскую администрацию.

Глава ВГА Владимир Сальдо сегодня сообщил, что жители всей Украины вне зависимости от места официальной прописки смогут подать заявление на получение российского гражданства в Херсонской области, написал RT.