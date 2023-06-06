Спецоперация 06 июня 2023, 17:57 Три самолета, два вертолета и 19 беспилотников ВСУ уничтожили за сутки в ходе спецоперации Минобороны: ПВО РФ уничтожила Су-27, два Су-25 и два Ми-8 ВСУ за сутки РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны сбили за сутки два украинских Су-25 в Херсонской области и в Донецкой Народной Республике. Кроме того, на территории ДНР ПВО нанесла поражение Су-27 противника, сообщили в Минобороны.

Самолеты Су-25 ВСУ уничтожили в районах населенных пунктов Бабино Херсонской области и Никольское Донецкой Народной Республики. А истребитель Су-27 поразили в районе населенного пункта Андреевка (ДНР).

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Помимо самолетов, ВСУ лишились за минувшие 24 часа двух вертолетов Ми-8 в районах населенных пунктов Новодаровка Запорожской области и Водянское (ДНР). Эти воздушные суда также поразила российская противовоздушная оборона. Также ПВО РФ перехватила крылатую ракету Storm Shadow и 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

В ходе СВО средства противовоздушной обороны уничтожили еще 19 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Опытное (ДНР), Кременная (ЛНР), Урожайное, Токмак и Пшеничное (Запорожская область).