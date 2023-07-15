Спецоперация 15 июля 2023, 14:55 Три российских бойца взяли опорный пункт с 10 военными ВСУ под Кременной ТАСС: три солдата ВС РФ взяли опорный пункт с 10 военными ВСУ под Кременной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Три российских военнослужащих взяли штурмом опорный пункт под Кременной, в котором находились 10 солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на командира штурмового отряда с позывным Рубеж.

«Противник показывал всякие жесты. На что Дантист разозлился, накидал им с гранатомета», — рассказал военный.

Реклама

Командир добавил, что три бойца после этого пошли отбивать опорный пункт, а в нем находились 10 военных ВСУ. Несмотря на превосходящие силы противника, пункт взяли. Рубеж отметил, что в его подразделении служат как контрактники, так и мобилизованные.

Российский пехотинец с позывным Тапок сумел взять в плен трех украинских солдат во время штурма опорного пункта под Кременной. В этом военному помогла смекалка. Российский военнослужащий притворился сослуживцем украинских боевиков и стал общаться с ними на их языке.