В ходе российской спецоперации скоро на Украине появятся три котла, уверен член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Специально для «360» он проанализировал данные о ходе спецоперации. Далее — его монолог.

Фактически сейчас создались предпосылки к появлению сразу трех котлов. Один — сверху, на севере, куда попадает территория со Славянском или как минимум до Славянска, другой — справа, куда попадает Рубежное, Северодонецк, Орехово, Золотое, Попасная. И большой котел, который будет позже, начинается от территории ниже Изюма и условно проходит до Авдеевки.

Итак, подразделения армии ЛНР заняли село Орехово к востоку от города Золотое, занято село Новозвановка к северу от города Попасной. Контроль над этими селами дает возможность силам ЛНР подойти к Северодонецку и Лисичанску.

Народная милиция ЛРН уже заняла населенные пункты Южное и Воеводовка, пороховой завод «Заря», а также несколько дачных поселков к северу и северо-западу от Северодонецка. Армией ДНР освобожден поселок Новоселовка Вторая Ясиноватского района республики.

Украинское военно-политическое руководство для получения западной помощи пытается продемонстрировать хоть какие-то победы, но это ей не удается. Сначала было полное фиаско с островом Змеиный, а сейчас провальная попытка контратаки в районе Гуляйполя.

Эти бессмысленные в военном отношении действия приводят только к уничтожению украинских сил и облегчают создание котлов и дальнейшее освобождение территорий.