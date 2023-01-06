Спецоперация 06 января 2023, 14:37 Три группы украинских диверсантов уничтожили на Краснолиманском направлении Минобороны заявило об ударе по трем группам диверсантов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские авиация и артиллерия ударили по трем диверсионно-разведывательным группам ВСУ на Краснолиманском направлении в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он отметил, что группировки украинских боевиков находились около сел Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

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Около села Ямполовка в ДНР поражение понесли две штурмовые группы войск противника.

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Общие потери ВСУ на этом направлении за минувшие сутки составили более 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

В пятницу, 6 января, украинские боевики провели четыре минометных обстрела позиций российских войск на Краснолиманском направлении, несмотря на объявленный режим прекращения огня. В ответ российские военные подавили основные позиции ВСУ.