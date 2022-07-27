27 июля 2022, 20:08
Три города ДНР остались без воды из-за боевых действий
Мэр Донецка Кулемзин заявил о приостановке подачи воды в три города ДНР
В Донецкой Народной Республике в результате боев повреждения получила Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Подачу воды в Донецк, Ясиноватую и Макеевку прекратили.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин предупредил местных жителей о ЧП в своем Telegram-канале.
«По информации горводоканала, в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Подача воды на Донецк, Ясиноватую и Макеевку приостановлена. Ремонтные работы начнутся после окончания обстрелов», — сообщил глава города.
Днем 27 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) меньше чем за час выпустили по территории ДНР более 50 снарядов и ракет. Чаще всего украинские военные обстреливали Донецк. Обстрелы также зафиксировали в Макеевке, Ясиноватой, Яковлевке и Горловке.