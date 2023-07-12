Спецоперация 12 июля 2023, 03:04 «Три футбольных поля». Полковник раскрыл главную опасность применения кассетных боеприпасов Ветеран РВСН Чмутин: один снаряд кассетных бомб охватывает площадь в 3 футбольных поля РИА «Новости»

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Территории, которые ВСУ атакуют кассетными бомбами, будут относиться к зонам повышенной опасности. Почему такое оружие несет особую угрозу, изданию Ura.ru объяснил ветеран ракетных войск стратегического назначения ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин.

Военный отметил, что из такой кассеты вылетает определенное количество бомб, часть из них разорвется, а часть останется целой.

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«Как посчитать, сколько взорвалось, а сколько нет? Есть процент неразорвавшихся снарядов, они потом остаются. Тем более один такой снаряд кассетных бомб охватывает площадь практически в три футбольных поля», — сказал полковник.

Разминирование таких территорий — дело непростое, добавил Чмутин. Особенно, если это населенный пункт, а не чистое поле.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области. В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал «расчехлить» арсеналы российских кассетных бомб.