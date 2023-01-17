Спецоперация 17 января 2023, 15:08 Три диверсионные группы ВСУ уничтожили за сутки в зоне спецоперации Минобороны: три украинские ДРГ уничтожили в ДНР и Харьковской области РИА «Новости»

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Подразделения ВС РФ за минувшие сутки уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

На Купянском направлении украинскую ДРГ ликвидировали в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области. Кроме того, артиллеристы ЗВО нанесли огневое поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Двуречной, Тимковки и Ивановки в Харьковской области, а также в районе Новоселовского в ЛНР.

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Противник потерял на этом направлении более 50 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа, подчеркнули в Минобороны.

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На Южно-Донецком направлении две украинские ДРГ уничтожили севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка в ДНР.

По мнению военного эксперта Романа Насонова, ВСУ пытаются менять тактику и активно использовать ДРГ из-за того, что не могут взять в свои руки стратегическую и оперативно-тактическую инициативу. Однако эти действия противника тоже не приводят ни к какому результату.