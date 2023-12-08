Важное 08 декабря 2023, 16:07 Три десятка групповых ударов нанесли ВС России по объектам противника с 3 по 8 декабря Минобороны: 30 групповых ударов нанесли ВС РФ с 3 по 8 декабря в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские военные с 3 по 8 декабря нанесли 30 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Целью в том числе стали пункты размещения иностранных наемников. Такие данные привели в Минобороны.

В ведомстве указали, что для ударов ВС России использовали высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты.

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Военнослужащие успешно поразили объекты военной аэродромной инфраструктуры ВСУ — арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего. Кроме того, удары наносили по пунктам размещения подразделений противника, формированиям националистов и иностранных наемников.

«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.

Всего с начала проведения СВО подразделения ВС РФ уничтожили 550 самолетов ВСУ, 257 вертолетов, 9577 беспилотников, 442 ЗРК, 13 894 танка и других боевых бронированных машин, а также сотни единиц других видов вооружения и техники.