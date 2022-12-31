Спецоперация 31 декабря 2022, 23:03 Три человека в ДНР получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ Двое мужчин и женщина в ДНР получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ

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Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела населенного пункта Владимировка со стороны ВСУ, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Украинские военные обстреляли Владимировку, на улице Шевченко пострадали мужчины 1995 и 1995 года рождения, женщина 1967 года рождения. Информации о состоянии раненых на данный момент нет. Как отметили в СЦКК, сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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ВСУ не прекращают атаки на населенные пункты Донбасса, несмотря на новогодние праздники. Ранее в Первомайске под обстрел попал автомобиль мэра города Сергея Колягина.

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Вечером 31 декабря украинские военные обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра. Пригород Донецка, как и сама столица ДНР, регулярно оказывается под ударом ВСУ.