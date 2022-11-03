Три человека пострадали при обстреле маршрутки в Донецке | 360°

Важное 03 ноября 2022, 10:31 Три человека пострадали при обстреле маршрутки в Донецке Мэр Кулемзин сообщил о трех пострадавших при обстреле Донецка Telegram-канал WarGonzo

Читать 360tv в

В результате атаки на маршрутку в Донецке со стороны ВСУ три человека пострадали. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram.

«По предварительной информации, известно о 3 пострадавших по улице Университетская в районе железнодорожной больницы», — заявил он.

Реклама

На опубликованных Telegram-каналом WarGonzo кадрах видно, что раненым оказывают медицинскую помощь. По словам находящихся на месте людей, пострадавших серьезно задело. Также можно рассмотреть обстрелянную маршрутку, в ней выбиты все стекла.

Реклама

Кулемзин заявил, что утром 3 ноября снаряд ВСУ попал в район магазина «Изумруд» в центре Донецка. Очевидцы рассказали и о повреждении маршрутки, которая оказалась там в момент атаки.

Мэр уточнил, что обстрел Кировского и Куйбышевского районов начался в 08:55 со стороны населенного пункта Нетайлово. Украинские силы выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

Глава города написал чуть позже о том, что обстрел Киевского района продолжается. Очевидцы сообщили о прилетах в районе музыкальной школы № 2.