Три человека пострадали при обстреле маршрутки в Донецке | 360°

03 ноября 2022, 10:31
Три человека пострадали при обстреле маршрутки в Донецке
Мэр Кулемзин сообщил о трех пострадавших при обстреле Донецка
В результате атаки на маршрутку в Донецке со стороны ВСУ три человека пострадали. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram.
«По предварительной информации, известно о 3 пострадавших по улице Университетская в районе железнодорожной больницы», — заявил он.
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На опубликованных Telegram-каналом WarGonzo кадрах видно, что раненым оказывают медицинскую помощь. По словам находящихся на месте людей, пострадавших серьезно задело. Также можно рассмотреть обстрелянную маршрутку, в ней выбиты все стекла.
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Кулемзин заявил, что утром 3 ноября снаряд ВСУ попал в район магазина «Изумруд» в центре Донецка. Очевидцы рассказали и о повреждении маршрутки, которая оказалась там в момент атаки.
Мэр уточнил, что обстрел Кировского и Куйбышевского районов начался в 08:55 со стороны населенного пункта Нетайлово. Украинские силы выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Глава города написал чуть позже о том, что обстрел Киевского района продолжается. Очевидцы сообщили о прилетах в районе музыкальной школы № 2.
ДНР
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