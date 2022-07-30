Три человека пострадали при обстреле ЛНР со стороны Украины

Три человека пострадали при украинском обстреле населенного пункта Сватово ракетами комплекса «Точка-У» в Луганской Народной Республике 28 июля. Об этом говорится в сводке представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

ВСУ ударили по городу накануне утром. По уточненным данным, пострадали восемь жилых домов, четыре гаража и два легковых автомобиля.

Ранее украинские боевики уже использовали ракеты «Точка-У» для удара по Сватово.

Тем временем ВС России и бойцы ЛНР и ДНР продолжают наступление на Авдеевском направлении. Именно из Авдеевки ВСУ постоянно обстреливают мирных жителей. Союзные войска уверены, что скоро возьмут населенный пункт под контроль.

Ранее военный журналист Алексей Борзенко в разговоре с «360» отметил, что российская армия должна продавить Донецкую дугу, освободить Авдеевку, Марьевку, откуда бьют по Донецку. Борзенко предрек России мощную победу «к осени, а может, и к середине августа».