Три человека погибли при обстреле Донецка ВСУ

По предварительной информации, жертвами обстрела ВСУ в Донецке стали три человека, еще пять получили ранения. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела ВФУ в Донецке погибли три человека и еще трое ранены», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

По уточненной информации, погибли пять человек, ранены 12. Об этом сообщил в своем Telegram глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела центральной части города в школе № 22 двое погибших и 12 раненых, двое из них — в тяжелом состоянии. В школе № 5 — один погибший», — написал он.

Кулемзин добавил, еще один человек погиб при обстреле улицы Динамическая в Буденновском районе Донецка и один — на пересечении улиц Генерала Антонова 50-летия СССР.

РИА «Новости» со ссылкой на власти ДНР написало о шести погибших и 16 пострадавших.

Утром 30 мая стало известно, что ВСУ нанесли удар по центру Донецка с использованием тяжелой артиллерии.