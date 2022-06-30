Три человека погибли при обстрелах ЛНР со стороны ВСУ

Три человека погибли за сутки при обстрелах Луганской Народной Республики со стороны Украины. Это следует из сводки, опубликованной в Теlеgrаm представительством республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Со стороны ВСУ зафиксировали два обстрела территории ЛНР. Удары пришлись по населенным пунктам Кременная и Попасная. Применялись реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган» (выпустили 10 снарядов) и БМ-21 «Град» (40 снарядов). В Кременной погибли двое, один мирный житель пострадал. Разрушен один жилой дом. В Попасной погиб 24-летний парень.

Ранним утром 30 июня стало известно, что союзные войска Луганской Народной Республики и России взяли под контроль территорию крупнейшего на Украине Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. ВС России и ЛНР контролируют Лисичанск уже более чем на 50%. По мнению военного аналитика и политолога Михаила Онуфриенко, вооруженные силы России в ближайшие сутки могут блокировать последнюю дорогу Лисичанск — Северск.