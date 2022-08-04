Три бригады ВСУ бросили свои позиции из-за наступления российских военных

Российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР продолжили активные наступательные действия в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки. В результате подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ бросили свои позиции из-за больших потерь и утраты боеспособности, сообщили в Минобороны РФ.

За минувшие сутки ВС РФ поразили два пункта управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Константиновки в ДНР и формирования националистов в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области.

Помимо этого, была уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 194-х районах, подчеркнули в министерстве.

Украинские военные также лишились двух складов ракетно-артиллерийского вооружения в районе Новоивановки Запорожской области и хранилища топлива для своей военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2.