Три батальона ВСУ за день потеряли больше половины личного состава

Три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад только за сутки боев потеряли более 50% личного состава. Об этом доложил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Батальоны наполовину уничтожены в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка.

Также стало известно, что в районе населенного пункта Артемовск ВКС России нанесли высокоточный удар по пункту временного размещения батальона 30-й механизированной бригады. Удалось уничтожить до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц техники. Российская авиация поразила базу временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады на территории тракторного завода в Харькове. Уничтожены до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины», — констатировали в Минобороны.