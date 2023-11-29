Эксклюзив 29 ноября 2023, 13:34 «Третья сторона» неожиданно появилась в российско-украинском конфликте Корреспондент «360» Кононова: в зоне СВО в Донбассе развелись крысы Телеканал «360»

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Корреспондент «360» Елена Кононова, регулярно совершающая командировки в Донбасс, отметила, что на фронте развелись крысы. В своей авторской колонке она подробно рассказала об этом и попросила помощи подписчиков в борьбе с напастью.

Далее — прямая речь.

Начальство повелело нам, простым смертным корреспондентам, которых ноги кормят, и ведущим писать пару раз в неделю авторскую колонку. О том, в чем мы разбираемся.

Меня, признаться, пугает количество людей вокруг, которые в чем-то разобрались. Куда ни посмотри, везде эксперты. К одним и правда прислушиваешься, думаешь: как тему развернул, молодец, глубокой мысли человек. А другие — эксперты от Гугла: что нагуглил, то и рассказал. В общем, чтобы не порочить звание эксперта, я, пожалуй, буду как акын. Это так певцов-исполнителей называли, которые слова песни по ходу дела подбирали. Что вижу, то пою — это про акынов.

А видела я, будучи в командировке в Донбассе, вот что: на фронте — нашествие крыс. Жирных, худых, серых и светло-коричневых.

Нужен сильный яд

Помнится, в школе читали мы «На Западном фронте без перемен». Там был момент про трупных крыс — особенно противных. Солдаты приманивали их крошками хлеба, который крысы успели надкусить, и когда животные приходили на запах, кромсали их лопатами. Помню, кто-то из одноклассников плакал на этом моменте — жалел крыс. Но в следующем абзаце рассказывали, как эти крысы убили и обглодали кошку, и тогда их было уже не жалко — к кошке проникались большим сочувствием.

И вот наши дни. В прошлом году не было нашествия в таких масштабах, а теперь они повсюду: едят мертвую плоть, которой можно разжиться на полях сражений, жиреют, приходят поживиться к бойцам.

Нужен сильный яд или еще какое средство, чтобы посоветовать гуманитарщикам, а уж они доставят куда надо. Я вот ни разу не крысолов! А вдруг среди подписчиков наших найдется тот, кто боролся с крысиным бунтом? Поделитесь, будьте так добры.