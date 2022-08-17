Треть новобранцев 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ дезертировала

Мобилизованные в 10-ю горно-штурмовую бригаду украинцы бежали. Дезертировали больше трети новобранцев, подразделение укомплектовано менее чем наполовину. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении», — сообщили в министерстве.

Подразделение понесло большие потери, и с учетом дезертировавших его укомплектованность личным составом меньше 50%.

Еще один подобный случай за последние сутки произошел вблизи Марьинки в ДНР. Из-за гибели сослуживцев и нехватки боеприпасов больше половины бойцов третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ бросили позиции и скрылись.

По информации Минобороны РФ, украинская армия в целом понесла значительные потери. Много резервистов погибло у железнодорожной станции в Херсонской области. Их отправили туда на разгрузку.