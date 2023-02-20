Эксклюзив 20 февраля 2023, 12:58 «Тренд на пессимизм». Запад разочаровался в ВСУ и властях Украины Аналитик Колчин: страны Запада теряют надежду на весеннее контрнаступление ВСУ Сайт президента Украины

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Запад теряет остатки надежд на весеннее контрнаступление ВСУ в зоне спецоперации. К такому выводу в беседе с «360» пришел аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

«Страны НАТО уже в открытую называют ближайшие недели и дни решающими для конфликта на Украине. В первую очередь это связано с общим разочарованием», — заявил он.

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Также к проблемам украинского конфликта Колчин отнес общие трудности по всей компании поставок оружия.

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«Недавно британские СМИ писали, что к предполагаемому весеннему контрнаступлению ВСУ смогут получить не более 50 танков. Такой объем бронетехники никак не отразится на общей ситуации на фронте», — отметил он.

По мнению аналитика, страны Запада разочарованы и провалом ВСУ под Артемовском.

«Текущая ситуация в этой зоне спецоперации не добавляет кураторам Украины оптимизма относительно выживаемости киевского режима», — сказал Колчин.

Он предположил, что все эти факторы задали определенный тренд на пессимизм в блоке НАТО относительно конфликта на территории восточноевропейской страны. Такие же настроения, по мнению аналитика, бытуют и относительно будущего властей Украины.