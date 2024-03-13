Спецоперация 13 марта 2024, 18:12 Трелевочный трактор ТДТ-55 с зенитной пушкой с заметили в зоне СВО Telegram-канал «Артиллерия»: трактор с зенитной пушкой заметили в зоне СВО

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Гусеничный трелевочный трактор ТДТ-55, оснащенный зенитной пушкой АЗП-57, заметили в зоне проведения СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Артиллерия».

На снимках, которые опубликовало издание, можно увидеть, что орудие установили в задней части трактора.

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«Трелевочный трактор ТДТ-55 никогда в жизни и не думал, что к нему [приделают] 57-миллиметровую автоматическую зенитную пушку АЗП-57 комплекса С-60», — отметил автор сообщения.

По его словам, изначально гусеничную машину с турбодизельным двигателем разработали для вывозки и штабелирования среднего и крупного леса. ТДТ-55 приспособлен для работы в сложных лесных условиях, добавил он.

Скорострельность зенитной пушки АЗП-57 составляет 70 выстрелов в минуту, отметила Lenta.ru. При применении этого орудия можно использовать бронебойные и осколочные снаряды.