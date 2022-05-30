Трех человек госпитализировали после взрыва в центре Мелитополя

Три человека, по предварительным информации, получили ранения при взрыве машины в центре Мелитополя. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в администрации города.

Он добавил, что двум людям понадобилась госпитализация.

Утром 30 мая произошел взрыв в центре Мелитополя. У жителей города на улицах Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко, Сергея Кирова, дрожали стены и окна в домах. Кроме того, центральная часть Мелитополя оказалась в черном дыму.

Власти Запорожской области заявили агентству, что за произошедшем стоят украинские диверсанты. По мнению руководства региона, нужно усилить антитеррористические меры.