Травести-дива Монро придумала, как откосить от службы в ВСУ

Популярный на Украине блогер-трансгендер Александр Федяев, больше известный как травести-дива Монро, заявил, что если получит повестку в армию, не станет вступать в ряды ВСУ, а пойдет к психиатру, чтобы тот дал ему справку для освобождения от службы.

О получении повестки Федяев рассказал в программе «Это никто не будет смотреть» на YouTube, сообщил украинский Telegram-канал «Политика страны». Блогер выразил уверенность, что не пройдет медкомиссию, поэтому и вступать в ряды ВСУ не придется.

«Во-первых, меня не возьмут по медицинским показателям. Я пойду дальше, на медкомиссию, и будет осмотр у психиатра. С диагнозом „трансгендерность“ в армию не берут. Я не обращалась к психиатру для получения справки о трансгендерности», — сказал он.

По документам Федяев является мужчиной. Он выступает за соблюдение прав человека, в том числе — за толерантное отношение к представителям ЛГБТ. На фоне этого желание, чтобы ему выдали справку от психиатра, кажется противоречивым. Так или иначе, возможно, для кого-то из нежелающих идти воевать за ВСУ откровения Федяева станут подспорьем.

В рядах украинской армии, к слову, есть специальный батальон для представителей ЛГБТ.