ГТС Украины сообщила о риске сокращения транзита газа из РФ на 25%

Транзит газа из России через территорию Украины может сократиться на 25%. Об этом говорится в данных, опубликованных Оператором ГТС Украины.

Заявки на прокачку энергоносителя через станцию «Суджа» уменьшились на 27,5%, или на 20 миллионов кубометров. Днем ранее станция приняла 73,4 миллиона кубометров, на 12 мая заявка составила на 53,2 миллиона «кубов».

Транзит через газоизмерительный терминал «Сохрановка» сохраняется на нулевом уровне, хотя еще 10 мая она произвела прокачку 24 миллионов кубометров.

Таким образом, с территории Украины российский газ может поставляться в Европу только через станцию «Суджа».

Накануне официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что технически невозможно перенести объемы транзита газа от станции «Сохрановка» к станции «Суджа».

В российской компании подчеркнули, что выполняют все обязательства перед своими потребителями.