Спецоперация 29 ноября 2022, 09:42 Транспорт ВСУ перестал справляться с эвакуацией раненых Офицер НМ ЛНР Марочко: у ВСУ полностью нарушена логистика эвакуации раненых Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Погода значительно затрудняет украинским бригадам эвакуацию раненых на Краснолиманском и Купянском направлениях. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Специализированная техника, которая в основном сейчас колесная, не справляется с поставленными задачами. Нарушена логистика — плохие погодные условия не позволяют им выехать в места, где большое скопление раненых», — сообщил офицер, сославшись на данные разведки.

Реклама

Из-за логистического бардака у противника растет количество санитарных потерь. Марочко отметил, что на этом направлении у ВСУ в принципе большое количество убитых и раненых. Также из-за большого количества погибших у Вооруженных сил Украины все меньше полевых медиков. Как отметил луганский офицер, «количество потерь возросло в разы. В том числе и из-за активной работы артиллерии».

Реклама

Один из пленных украинцев подтвердил, что в рядах ВСУ действительно активно употребляют наркотики. По его словам, двое из 11 употребляли постоянно, «остальные — время от времени».