«Траншеи в полный рост». Позиции ВСУ под Светлодарском показали на видео

Хорошо укрепленные позиции украинских националистов в районе населенного пункта Светлодарск в Луганской Народной Республике попали под контроль войск Донбасса. Видео боевых точек показал телеканал «Звезда».

На кадрах видны элементы опорного пункта и вырытые в человеческий рост траншеи.

Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении Светлодарска 25 мая. Местные жители с воодушевлением встретили военных республики, поблагодарив их за оказанную защиту.

«Верили, что придете! Мы вас очень ждали. Мы смотрели российские каналы, думали, откуда войска зайдут», — рассказали горожане.

По состоянию на начало 2021 года в Светлодарске на постоянной основе проживали около 11 280 человек.

Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что с начала специальной операции в республике освобождены 219 населенных пунктов.