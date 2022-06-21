Трамп вновь предрек глобальный конфликт из-за действий США по Украине

То, как администрация президента США Джо Байдена действует на Украине, может привести к мировой войне, сообщил бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью порталу Newsmax. По мнению Трампа, его страна оказалась в серьезной опасности.

«У нашей страны большие проблемы, мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией. То, как они (администрация США — прим. ред.) действуют, может закончиться мировой войной», — заявил экс-президент Соединенных Штатов.

Он назвал действия администрации Байдена безумием и добавил, что «ситуация в стране терпит фиаско».

В том же интервью Дональд Трамп отметил, что американская экономика уже находится в рецессии и США никогда не были в таком плохом положении.

О том, что из-за действий властей США по Украине может разгореться третья мировая война, бывший американский лидер заявлял и несколькими днями ранее. Тогда он назвал конкретную причину: поставки вооружения Украине на миллиарды долларов. Европейские союзники США выделили гораздо меньшую сумму, подчеркнул Трамп.