Политолог Живов прокомментировал запрет Литвы на транзит товаров в Калининград

Запрет Литвы на транзит товаров, которые попали под санкции Евросоюза, в Калининград — это попытка «отвлечь внимание России от украинского направления». Об этом Runews сказал политолог Алексей Живов.

По его словам, Литва и другие западные страны пытаются поставить Россию в ситуацию, в которой она вынуждена будет пойти на переговоры и уступки.

«Фактическая изоляция русского эксклава — это попытка отвлечь внимание от украинского направления. Принцип простой: нам одновременно создают множество точек напряжения военно-политического характера в расчете, что мы не выдержим давления», — пояснил политолог.