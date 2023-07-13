Спецоперация 13 июля 2023, 04:04 «Товарищи среагировали». Российский военный выжил после взрыва гранаты у его груди Курганский военный Урал заявил, что выжил после взорвавшейся у груди гранаты РИА «Новости»

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Курганский военный с позывным Урал выжил после того, как рядом с его грудью взорвалась граната. Это произошло во время выполнения боевых задач в зоне СВО, рассказал боец в беседе с Ura.ru.

По его словам, 13 июня один из украинских националистов выстрелил из ВОГ-25. Боеприпас попал в броню Урала. Осколок от снаряда прорвался и зацепил легкое военнослужащего. Российский солдат пытался отползти к своим позициям, однако противник три раз выстрелил из АК-74, целясь в бедро военного.

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«Товарищи быстро среагировали, уничтожили его, а меня эвакуировали в безопасное место и оказали первую медицинскую помощь. Я продолжил командовать взводом, несмотря на ранение», — заявил Урал.

Военнослужащий лечился в военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, позже его перевели в госпиталь для ветеранов войны.

Ранее участник СВО из Екатеринбурга Даниил рассказал, что пошел на хитрость во время боя, чтобы спасти себе жизнь. Боец притворился мертвым и противник не заметил подвоха.