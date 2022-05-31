Российские солдаты и бойцы Народной милиции ЛНР завершили тотальную зачистку Северодонецка. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Воинами из Чеченской Республики совместно с народной милицией ЛНР и другими российскими силовыми подразделениями завершена тотальная зачистка Северодонецка. Бойцы перешли к следующему этапу — более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов», — отметил он в своем Telegram-канале.

Кадыров также подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем российских подразделений. Он отметил, что местные жители с облегчением и радостью встречают российских воинов.

Ранее стало известно, что Народная милиция ЛНР при поддержке российских войск вклинились в линию обороны ВСУ в Северодонецке. Бойцам удалось занять плацдарм, сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко. Он уточнил, что украинские силовики спрятались среди жилой застройки и стали обстреливать районы, из которых уже отошли.