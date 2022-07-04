Торговые ряды загорелись в Донецке после обстрела ВСУ

Сильный пожар охватил торговые ряды рядом с железнодорожным вокзалом Донецка после обстрела со стороны украинских войск. Видео с места событий опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

По данным издания «Донецкое время», обстрел Киевского района города начался около 14:00 и продолжается до сих пор. Часть зданий Донецка остались без электричества.

По данным штаба территориальной обороны, в результате обстрела погиб один мирный житель, еще один человек получил ранение. Пожар уничтожил 10 торговых павильонов, повредил два магазина и отделение полиции.

Мэр Донецка Алексей Кулезмин уточнил, что также повреждения получили здания трех детских садов и лицея. Снаряд пробил крышу в одном из помещений. В остальных взрывная волна выбила стекла.