Российские силовые структуры узнали о готовящейся сделке по продаже брошенного украинцами оружия в Херсонской области. Торговцев удалось задержать. Об этом сотрудник российских силовых структур сообщил РИА «Новости».

«В конце июля силовикам поступили данные о Катриче Вадиме Михайловиче 1974 года рождения, уроженце города Цюрупинска Херсонской области, ранее судимом за незаконный оборот оружия, о готовящейся сделке по покупке автомата АК-74 с магазином за 300 долларов США», — рассказал собеседник агентства.

Вадим Катрич предложил своему знакомому — Валерию Розескулу — купить АК-74 с магазином, цена — 300 долларов. Также Катрич заявил, что у него есть партия оружия, находящаяся в схронах под Николаевом. Речь шла о гранатах, стрелковом вооружении, патронах к нему, запалах, тротиле.

«В момент, когда Катрич и Розескул встретились для продажи оружия, преступники были захвачены оперативной группой российских силовиков», — добавил источник.

Он уточнил, что Катрич признал свою вину. Задержанный заявил, что нашел стрелковое оружие около села Челбурда Херсонской области после того, как оттуда в феврале 2022 года бежали украинские военные.