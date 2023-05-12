Спецоперация 12 мая 2023, 13:42 Топливное хранилище ВСУ уничтожили под Запорожьем Минобороны: ВС России уничтожили под Запорожьем хранилище топлива для техники ВСУ РИА «Новости»

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Военные подтвердили удары в районе города Запорожье. На контролируемой киевским режимом территории уничтожили хранилище топлива для военной техники Вооруженных сил Украины, заявил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе города Запорожье уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ», — сказал он.

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Местные СМИ сообщили о громких звуках в Запорожье ночью 12 мая, в городе объявляли воздушную тревогу.

Российские войска за прошедшие сутки предотвратили 26 попыток прорвать оборону на Соледарском направлении, все атаки отбили.

На Донецком направлении ВСУ потеряли 900 бойцов. Склад боеприпасов для артиллерии 110-й механизированной бригады разнесли около Авдеевки, у Часова Яра сбили украинский истребитель.

Всего с февраля 2022 года Вооруженные силы России уничтожили 10 141 единицу специальной военной автомобильной техники противника, 4099 беспилотников, 422 самолета, 230 вертолетов, 421 зенитный ракетный комплекс и другие виды техники.