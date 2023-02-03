Важное 03 февраля 2023, 15:02 Топливное хранилище для танков ВСУ уничтожили в ДНР Минобороны сообщило об ударе по хранилищу с топливом для военной техники ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российские войска уничтожили хранилище с топливом для военной техники украинских войск около города Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что там же российские военные уничтожили пусковую установку тактических ракет «Точка-У» и зенитный ракетный комплекс NASAMS.

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Кроме того, около поселка Кураховка и села Михайловка подразделения Южной группировки войск уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ходе наступления и выхода на более выгодные рубежи.

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За сутки на Донецком направлении российские силы уничтожили до 40 украинских боевиков, гаубицу «Мста-Б», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37