Спецоперация 22 августа 2023, 09:03 «Толкает Украину в пропасть». СМИ рассказали, как Зеленский выбивал самолеты из союзников «Коммерсант» рассказал, как лидер Украины Зеленский выбивает самолеты для ВСУ piqsels

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь отправился в «турне по авиационным делам» — накануне вечером он полетел в Афины, где собрались на саммит лидеры стран Западных Балкан. Балканские государства не слишком активно помогают Украине, однако Греция обладает крупнейшим в ЕС авиапарком истребителей F-16, напомнил «Коммерсант».

«Своим визитом в Афины господин Зеленский наверняка попытается решить также и другую, менее амбициозную и более утилитарную задачу», — отметил автор материала.

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Он подчеркнул, что главной темой нового турне Зеленского стали как раз поставки истребителей F-16. Принципиального согласия от партнеров отправить для ВСУ эти самолеты украинский лидер добился еще весной, но тогда не было ни сроков, ни другой конкретики. Союзники «взяли паузу», и обучение украинских летчиков началось только сейчас.

Зеленский посетил Швецию, которая сама производит самолеты Gripen (предварительные переговоры якобы прошли успешно, но положительного ответа власти страны не дали). В Нидерландах и Дании Зеленский рассчитывал добиться конкретных цифр по поставкам — в итоге СМИ написали, что два королевства направят 62 американских истребителя, но позже оказалось, что в Нидерландах с их финальным количеством так и не определились.

Владимир Зеленский делает амбициозные заявления о грядущей победе ВСУ, хотя пока речь идет об отправке лишь десятков истребителей. Между тем посол России в Копенгагене Владимир Барбин предупредил, что передача F-16 спровоцирует эскалацию конфликта.

«Такая позиция толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы. Иного результата от решения Дании о передаче F-16 Украине не будет», — процитировало дипломата издание.

Ранее американские СМИ посоветовали своей стране поторопиться с устройством переговоров России и Украины, пока российская армия не разгромила украинскую.