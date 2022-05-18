Точный удар. Дрон «Куб» разгромил американские гаубицы на Украине

Удар по американским гаубицам M777 и украинским расчетам артиллерийского расчета дроном-камикадзе «Куб» показали на видео. Кадры, снятые с беспилотника, опубликовало Минобороны РФ.

На них видно, что батарея из двух 155-миллиметровых гаубиц и расчеты подготавливают оружие к бою. В какой-то момент дрон «Куб» взрывается между двух гаубиц. На видео можно заметить разлет осколков, они поразили орудия и личный состав.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, что российские военные ударили по американским гаубицам в районе села Подгорное. Украинские военнослужащие после удара пытались спрятаться в лесу. Однако артиллерия насела удар по лесу, где пытались скрыть тягачи и гаубицы. Об этом написало РИА «Новости».

«Вся техника и американские гаубицы были уничтожены. Оставшиеся в живых украинские артиллеристы разбежались», — заявили в ведомстве..

«Куб» создала компания ZALA AERO, входящая в концерн «Калашников». Дрон несет боевую часть весом в три килограмма. Он может находиться в полете до 30 минут и развивать скорость до 130 километров в час.