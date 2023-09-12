Спецоперация 12 сентября 2023, 08:23 Точные потери Украины с начала контрнаступления раскрыли в ДНР Гагин: с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 70 тысяч военных РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины потеряли более более 70 тысяч солдат с начала летнего контрнаступления. В армии страны начался настоящий кризис призывного ресурса, сообщил РИА «Новости» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«За три месяца контрнаступления, Украина потеряла почти 70 тысяч человек личного состава. Это очень большая цифра», — констатировал Гагин.

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Он указал, что потери ВСУ также изменяются в тысячах единиц техники. По словам советника врио главы ДНР, ресурс украинского личного состава и вооружения закончился. При этом российские подразделения, находящиеся в активной обороне, продолжили «перемалывать» противника по всей линии фронта.

Гагин указал, что ВСУ начали метаться и неравномерно усиливать подразделения в некоторых направлениях. Однако ВС России лишь увеличили уровень атаки.

«Все это напоминает, как укрываться детской пеленкой, — в любом случае ты замерзнешь», — резюмировал он.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Запад понял, что Украина будет вести борьбу на истощение, поэтому руководство страны стало перекладывать друг на друга ответственность за будущее поражение.