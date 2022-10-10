Точное попадание с первого залпа. Работу артиллерии в СВО показали на видео | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 08:50 Поделиться Telegram

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Viber Точное попадание с первого залпа. Работу артиллерии в СВО показали на видео Телеканал «Звезда» показал работу российский артиллерии в спецоперации на Украине РИА «Новости»

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Российская артиллерия в ходе выполнения поставленных задач специальной операции на Украине успешно проявляет себя, уничтожая как места дислокации, так и живую силу ВСУ. Видео работы расчетов показал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как военнослужащие, работающие на орудии в паре, оперативно заряжают его и наносят залп по местоположению диверсионно-разведывательной группы противника, координаты которой установила воздушная разведка.

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Разведка донесла, что военнослужащие ВСУ укрылись в одном из домов заброшенного дачного кооператива. Российская артиллерия первым выстрелом без пристрелки накрыла расположение боевиков.

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Следующим фугасным снарядом ВС РФ уничтожили бронированную технику ВСУ, заставив националистов беспорядочно разбегаться в разные стороны.

Оператор расчета видит результат залпа в режиме реального времени, отслеживая обстановку с видеокамеры, установленной на беспилотный летательный аппарат.

Ранее появились кадры видео работы реактивной системы залпового огня «Ураган».

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