Спецоперация 07 апреля 2023, 02:15 Точное попадание «Ланцета» в башню самоходки отправило в полет командира ВСУ «Военный осведомитель»: попадание БПЛА «Ланцет» в САУ М109 сбило с башни командира ВСУ РИА «Новости»

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Падение командира ВСУ с американской самоходной артиллерийской установки в результате попадания в башню российского беспилотника «Ланцет» попало на видео. Ролик с дрона разместили в Telegram-канале «Военный осведомитель».

САУ М109 американского производства передвигалась в зоне проведения СВО. Российский дрон-камикадзе «Ланцет» ударил по движущейся технике сзади, в результате чего самоходка резко затормозила. Командир расчета расслабленно сидел на крыше, но от неожиданного торможения он слетел на землю. Подбитая М109 с горящей башней поехала дальше без командира.

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БПЛА «Ланцет» зарекомендовали себя в зоне боевых действий на Украине как эффективное оружие против техники противника. Российские дроны-камикадзе уничтожили почти половину поставленных Украине M777 и Paladin. «Ланцеты» стали одним из основных средств контрбатарейной борьбы. На один дрон приходится одна пораженная цель.