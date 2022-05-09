Появились кадры с последствиями удара «Точкой-У» по Новой Астрахани

Народная милиция Луганской Народной Республики показала фотографии с последствиями обстрела Новой Астрахани со стороны украинских нацистов, выпустивших 9 мая по населенному пункту ракету «Точка-У». Снимки выложили в Telegram-канале НМ ЛНР.

Бандеровцы в День Победы нанесли ракетный удар по жилому району в Новой Астрахани.

Подразделения ПВО сбили ракету «Точка-У» на подлете к населенному пункту. Жертв среди мирного населения удалось избежать благодаря работе экстренного оповещения.

Источник: Telegram-канал «Народная милиция ЛНР»

Однако, как показано на снимках, несколько зданий получило повреждения, в том числе почтовое отделение и аптечный пункт, где вынесло окна и двери. Задело и автобус, в котором тоже выбило стекла.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что повреждения в результате обстрела со стороны украинских нацистов также получило несколько частных домов, расположенных в районе падения обломков ракеты. На место выезжали спасатели и сотрудники военной комендатуры.