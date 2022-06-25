25 июня 2022, 12:39
Российские ПВО перехватили ракету «Точка-У» в Херсонской области
Минобороны сообщило о перехваченных ПВО украинских снарядах и ракеты «Точка-У»
Средства противовоздушной обороны России за минувшие сутки перехватили 16 реактивных снарядов, выпущенных украинской армией по населенным пунктам Донецкой Народной Республики и острову Змеиный. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он добавил, что также удалось перехватить баллистическую ракету «Точка-У» в районе поселка Молодежная Херсонской области.
Кроме того за сутки в воздухе сбили, выпущенный украинскими военными 21 беспилотник в районе населенных пунктов Луганской Народной Республики, Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областей, а также недалеко от острова Змеиный.