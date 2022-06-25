Российские ПВО перехватили ракету «Точка-У» в Херсонской области

Средства противовоздушной обороны России за минувшие сутки перехватили 16 реактивных снарядов, выпущенных украинской армией по населенным пунктам Донецкой Народной Республики и острову Змеиный. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что также удалось перехватить баллистическую ракету «Точка-У» в районе поселка Молодежная Херсонской области.

Кроме того за сутки в воздухе сбили, выпущенный украинскими военными 21 беспилотник в районе населенных пунктов Луганской Народной Республики, Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областей, а также недалеко от острова Змеиный.