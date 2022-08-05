Российские военные за сутки сбили три ракеты «Точка-У» под Херсоном

Контрбатарейная борьба российских военных подавила огневые позиции украинских боевиков, ведущих обстрелы из гаубиц по Дзержинску, Новгородскому и Николаевке Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что также подавлены огневые позиции украинского взвода, обстрелявшего из ракетных систем залпового огня город Чугуев в Харьковской области.

Также военные за минувшие сутки перехватили три снаряда реактивных систем залпового огня около Минерального Донецкой Народной Республики и Изюма в Харьковской области. Кроме того сбили три ракеты «Точка-У» около населенного пункта Алешковские Пески в Херсонской области.

Российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников, выпущенных украинскими военными по населенным пунктам Донецкой Народной Республики и Харьковской области.

С начала проведения специальной военной операции Украинская армия потеряла 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотников, 361 зенитно-ракетный комплекс, 4254 танка и бронированных машин, 789 единиц реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники.