Экипажи ракетных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил России регулярно выполняют боевые задачи в зоне спецоперации на Украине. Один из ночных выездов военнослужащих попал на видео. Кадрами поделилось Минобороны.

Экипаж выехал на место выполнения задачи еще на закате. Всего на видео попало как минимум три установки.

Сам запуск ракет осуществили уже в ночи. В видеоряд попал момент работы одной из установок. Она стояла на краю дороги общего пользования.

Также ведомство показало наведение прицела на цель, по которой запустили ракеты. На мониторе системы внешнего наблюдения также виден момент попадания снарядов по объекту.

Журналисты «Известий» отметили, что задачу выполняли артиллеристы Западного военного округа.

«В ходе нанесения удара артиллеристами Западного военного округа был уничтожен опорный пункт ВСУ и позиция артиллерийских орудий противника», — написали представители СМИ.

Минобороны регулярно делится кадрами боевой работы техники в зоне спецоперации России на Украине. 21 мая ведомство также публиковало выезд РСЗО «Град». Об этом рассказал RT.