«Тюркский легион» появился на Украине. Он не заменит профессиональных наемников | 360°

Эксклюзив 31 октября 2022, 14:48 «Тюркский легион» появился на Украине. Он не заменит профессиональных наемников Журналист Борзенко: «Тюркский легион» состоит из албанцев, турков, там нет наемников из ЕС

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«Тюркский легион» появился на Украине. Большая часть группировки состоит из мусульман. В основном это турки, албанцы, казахи и граждане некоторых других стран. Об этом заявил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в разговоре с «360». По его словам, профессиональные наемники из Европы не хотят ехать на Украину, так как знают, что их там ждет гибель.

Костяк легиона — бойцы из ультрамусульманской группировки «Серые волки».

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«Их очень боялись в Турции, потому что они резали головы без разбору. Это продолжалось до тех пока, пока с ними не начали разбираться и верхушку не пересажали. Правительство взяло их под определенную опеку», — объяснил Борзенко.

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По его словам, в этот легион сейчас собирают наемников со всего мира.

«Европейцы ехать не хотят даже за 30-40 тысяч евро в месяц, потому что они понимают, что это смерть. Потому что их очень основательно наши бьют», — добавил он.

Эксперт отметил, что в эту организацию попадают албанцы, выходцы из Африки. Сейчас речь идет не только о профессиональных наемниках.

«Едут из Латинской Америки, чтобы заработать. Они бедные люди, они не наемники, они так говорят, они стрелять не умеют. Сейчас у них в самом почете — албанцы. Албанцу платят три тысячи евро вместо 30 тысяч европейцу. Он за три тысячи готов воевать до упора», — добавил собеседник «360».

Также в «Тюркский легион» входят люди из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана.

«Плюс туда кто-то из крымских татар поехал. Но не из тех, кто живет в Крыму, а то кто уехал с полуострова, когда Россия туда пришла», — резюмировал Борзенко.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что в рядах ВС Украины появится «Тюркский легион». Об этом написало РИА «ФАН».