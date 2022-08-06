Тюремные клетки для азовцев подготовили в Мариуполе для судебного процесса

В Мариуполе идет подготовка к судебному процессу над участниками запрещенной в России террористической организации «Азов»*. На опубликованных в Сети фото можно видеть монтаж клеток, в которых будут находиться националисты во время заседания.

В июле министр юстиции ДНР Юрий Сироватко не исключил, что судебные слушания по азовцам* будут проходить в открытом режиме. Он уточнил, что участники этого запрещенного формирования в основном обвиняются по статьям, связанным с терроризмом и массовыми убийствами.

По его данным, подозреваемыми по делам о массовых убийствах проходят более ста националистов.

В начале августа Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией и запретил его на территории России. Решение вступило в силу немедленно.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.