14 июля 2023, 06:49
Тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» применили под Курдюмовкой
Расчет ТОС «Солнцепек» группировки «Юг» ударил по скоплению ВСУ под Курдюмовкой
Скопление военнослужащих Вооруженных сил Украины заметили под поселком городского типа Курдюмовка в ДНР и поразили из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил об этом РИА «Новости».
Около населенного пункта вблизи Артемовска засекли скопление личного состава 28-й механизированной бригады ВСУ. Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанес удар и поразил цель.
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В районе Северска, по словам Вадима Астафьева, в процессе контрбатарейной борьбы поразили самоходное артиллерийское орудие 2С1 «Гвоздика» и две гаубицы Д-20.
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил 13 июля, что российские войска удержали под контролем село Клещеевка и оборону на участке от него до Курдюмовки.
На Запорожском направлении ВСУ устроили после неудавшегося контрнаступления перегруппировку. Они стянули резервы для новых атак.
ДНР
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