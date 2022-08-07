Генсек НАТО выступил за поставку на Украину более тяжелого вооружения

НАТО настаивает на том, чтобы Украина получала больше поддержки по части вооружения. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Я настаиваю, НАТО настаивает решительно, что для большей поддержки нужен постоянный поток боеприпасов, более тяжелое вооружение, более совершенные вооружения», — сказал он.

При этом несколькими днями ранее генсек альянса говорил о том, что НАТО не хочет превращения локального конфликта на Украине в полномасштабную войну на континенте. Но вместе с тем политик выступил за накачивание ВСУ тяжелым вооружением.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Запад способствует затягиванию боевых действий на Украине, поставляя оружие для националистов. По информации руководителя департамента новых угроз и вызовов МИД Владимира Тарабрина, НАТО поддержал вербовку иностранных военных-наемников в ряды ВСУ.

В свете таких действий заявления Столтенберга о том, что альянс выступает за скорейшее разрешение украинского конфликта, вызывают вопросы.