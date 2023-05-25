Спецоперация 25 мая 2023, 06:04 Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» ударила по опорным пунктам ВСУ Минобороны: огнеметная система «Солнцепек» группировки «Юг» поразила опорные пункты ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные при помощи тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожили в районе населенного пункта Первомайское ДНР взводные опорные пункты 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил об этом РИА «Новости».

«Экипажем тяжелой огнеметной системы „Солнцепек“ соединения радиационной химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневых задачи», — сказал он.

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Они поразили взводные опорные пункты ВСУ у Первомайского, а авиация — на Авдеевском и Лисичанском направлениях. По словам Вадима Астафьева, в рамках контрбатарейной борьбы вблизи населенного пункта Победа ДНР российские подразделения вывели из строя три украинских миномета и семь артиллерийских орудий.

Расчеты РСЗО «Ураган» разнесли бронетехнику и еще несколько опорных пунктов противника.