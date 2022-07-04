Тимошенко назвала неприемлемым мирное соглашение России и Украины

Мирное соглашение Украины с Россией неприемлемо, единственным выходом из ситуации является победа на поле боя. Об этом The Daily Telegraph заявила бывшая глава правительства Украины Юлия Тимошенко.

По ее мнению, мирное соглашение станет лишь очередным шагом к очередным боевым действиям.

«Мирные соглашения станут иллюзией, а это неприемлемо для Украины. Выход всего один — победить на поле боя», — заявила бывший политик.

Также Тимошенко выразила мнение, что Россия сделала ставку на затягивание боевых действий, а также призвала страны НАТО серьезно усилить поставки военной помощи.

Ранее она призвала Всемирный банк и Международный валютный фонд обнулить внешний долг Украины.